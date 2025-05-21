В Рязани отремонтируют теплотрассу, сети канализации и водоснабжения

Подрядчик выполнит ремонт магистральных трубопроводов на следующих дорогах: перекресток улиц Гагарина и Черновицкой, улица Соборная, участок от улицы Урицкого, 20 до улицы Садовой, 1, участок от улицы Высоковольтной, 37 до медгородка и Первомайский проспект от дома 21/24 до 1/117. Канализационные сети отремонтируют на трех участках: площадь 26 Бакинских комиссаров, дом 3 — улица Садовая, 49; улица Великанова, дом 1 — Народный бульвар, дом 11; улица Кольцова дома 8-16. Также работы проведут на коллекторе по улице Циолковского.

На проведение капитального ремонта инженерных сетей в Рязани выделили 715 миллионов 65 тысяч 339 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик выполнит ремонт магистральных трубопроводов на следующих дорогах: перекресток улиц Гагарина и Черновицкой, улица Соборная, участок от улицы Урицкого, 20 до улицы Садовой, 1, участок от улицы Высоковольтной, 37 до медгородка и Первомайский проспект от дома 21/24 до 1/117.

Канализационные сети отремонтируют на трех участках: площадь 26 Бакинских комиссаров, дом 3 — улица Садовая, 49; улица Великанова, дом 1 — Народный бульвар, дом 11; улица Кольцова дома 8-16. Также работы проведут на коллекторе по улице Циолковского.

Капремонт объектов водопроводной сети коснется двух объектов. Работы выполнят около водопроводной камеры в Борках и на улице Кремлевский вал от дома № 4 до насосной станции «Болдыревская».

Подрядчикам необходимо демонтировать старое оборудование инженерных сетей и заменить его. После выполнения задания они восстановят покрытие дорог, тротуаров и проведут благоустройство поврежденных зеленых зон.

Ремонт завершат до ноября 2025 года.

Заказчиками работ выступили МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» и МП «Водоканал города Рязани».