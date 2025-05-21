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В Госдуме раскритиковали предложение об отмене пенсий
По словам депутата, призыв Сергея Мардана в программе «Соловьев Live» таким способом повысить демографию является лишь способом привлечения внимания громким заголовком. «Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — сказала парламентарий.

В Госдуме раскритиковали предложение об отмене пенсий. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Ксению Горячеву.

По ее словам, призыв Сергея Мардана в программе «Соловьев Live» таким способом повысить демографию является лишь способом привлечения внимания громким заголовком.

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — сказала парламентарий.

Напомним, журналист предложил лишить бездетных россиян. Стариков, по его мнению, должны содержать внуки.