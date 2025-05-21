В России призвали содержать стариков на средства внуков и отменить пенсии

«Давайте отменим к чертовой матери пенсии! Нарожал себе детей — будет что в старости есть. Нет? Вот сдохнешь!», — заявил журналист Сергей Мардан. По его словам, он не очень верит в идеологию и считает, что с проблемой демографии можно бороться лишь таким образом. Позже на своем Telegram-канале ведущий написал, что это была ирония.

В России призвали содержать стариков на средства внуков и отменить пенсии. Об этом пишет Telegram-канал «Baza» со ссылкой на эфир канала «Соловьев Live».

«Давайте отменим к чертовой матери пенсии! Нарожал себе детей — будет что в старости есть. Нет? Вот сдохнешь!», — заявил журналист Сергей Мардан.

По его словам, он не очень верит в идеологию и считает, что с проблемой демографии можно бороться лишь таким образом.

Позже на своем Telegram-канале ведущий написал, что это была ирония.