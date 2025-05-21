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Скончалась актриса из «Служебного романа» Надежда Репина
Актриса умерла 21 мая в возрасте 78 лет. Причина смерти не указана. Надежда Репина была членом Союза кинематографистов России, режиссером игрового кино, сценаристом. С 1971 по 1993 год она работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». Снялась более чем в 30 фильмах, среди которых: «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова, «У озера», «Странные люди» режиссера Василия Шукшина, «Любить человека», «Предварительное расследование», «Развлечение для старичков».

Скончалась актриса Театра-студии киноактера при киностудии «Мосфильм» Надежда Репина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Актриса умерла 21 мая в возрасте 78 лет. Причина смерти не указана.

Надежда Репина была членом Союза кинематографистов России, режиссером игрового кино, сценаристом.

С 1971 по 1993 год она работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». Снялась более чем в 30 фильмах, среди которых: «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова, «У озера», «Странные люди» режиссера Василия Шукшина, «Любить человека», «Предварительное расследование», «Развлечение для старичков».

В качестве режиссера-постановщика она сняла игровые фильмы «Коррида» (1985); «Собака» (1987), «Мне не забыть, не простить» (1989); «Грань» (1990), «Убийство за квартиру» и фотофильм «Карманная женщина».

Режиссером-постановщиком киножурнала «Ералаш» Репина была с 1993 по 2013 год была.