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В Рязани образовались пробки
Движение затруднено на улицах Ленина, Есенина, Дзержинского, Высоковольтной, Спортивной, Зубковой, Каширина, Соборной, Сенной, Вокзальной, Новоселов, Северной окружной дороге. Также пробки образовались на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском и Солотчинском шоссе. Согласно данным сервиса, на улице Дзержинского произошло ДТП.

Вечером во вторник, 20 мая, в Рязани образовались восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».

Движение затруднено на улицах Ленина, Есенина, Дзержинского, Высоковольтной, Спортивной, Зубковой, Каширина, Соборной, Сенной, Вокзальной, Новоселов, Северной окружной дороге. Также пробки образовались на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском и Солотчинском шоссе.

Согласно данным сервиса, на улице Дзержинского произошло ДТП.