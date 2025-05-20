В Рязани 24-летнего виновника ДТП заключили под стражу
Отмечается, что в октябре 2023 года обвиняемый двигался по Ряжскому шоссе и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП пассажиры автомобилей получили тяжкие телесные повреждения. Обвиняемого заключили под стражу. Молодой человек обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Рязани.
В Рязани 24-летнего виновника ДТП заключили под стражу. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что в октябре 2023 года обвиняемый двигался по Ряжскому шоссе и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством.
В результате ДТП пассажиры автомобилей получили тяжкие телесные повреждения.
Рязанца заключили под стражу. Молодой человек обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Рязани.
Напомним, в результате аварии пострадали 21-летняя пассажирка Hyundai и 64-летняя пассажирка Lada.