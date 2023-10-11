Два человека пострадали в ДТП на Ряжском шоссе в Рязани

В ДТП в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 10 октября, примерно в 18:30, в районе дома № 20 по Ряжскому шоссе.

По предварительной информации, 21-летний водитель Hyundai Accent столкнулся с Lada Granta, которым управлял 70-летний житель Подмосковья.

В результате аварии пострадали 21-летняя пассажирка Hyundai и 64-летняя пассажирка Lada. Им оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия проводится проверка.