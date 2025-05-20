В российских школах могут ввести переводные экзамены

По его мнению, нужно вводить проверку знаний при переходе из одного класса в другой за исключением 9-ого и 11-ого, потому что экзамен является составной частью учебного процесса. «Какой круг экзаменов — это надо выбирать. Конечно, это должны быть предметы, о которых я докладывал президенту — это литература, география, история, безусловно. В каком классе [надо сдавать эти предметы] — это должны решать профессионалы. Плюс, конечно, физика, математика», — сказал Фадеев.

В российских школах могут ввести переводные экзамены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.

По его мнению, нужно вводить проверку знаний при переходе из одного класса в другой за исключением 9-ого и 11-ого, потому что экзамен является составной частью учебного процесса.

«Какой круг экзаменов — это надо выбирать. Конечно, это должны быть предметы, о которых я докладывал президенту — это литература, география, история, безусловно. В каком классе [надо сдавать эти предметы] — это должны решать профессионалы. Плюс, конечно, физика, математика», — сказал Фадеев.