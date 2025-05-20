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В России предложили запретить благотворительные сборы на личные карты
В Госдуме обсуждают введение трехступенчатой системы прозрачности. Депутаты предлагают создать спецсчета для благотворительных сборов, а также создать реестр физлиц — организаторов сборов. Помимо этого, в Госдуме предлагают ввести цифровую отчетность о сборах. «Предлагаемые меры касаются публичных сборов пожертвований, которые адресованы неограниченному кругу лиц. Сюда не входят, например, сборы родителями на подарок учителю», — уточнила Занко.

В России предложили запретить благотворительные сборы на личные карты. Об этом «Известиям» рассказала депутат Госдумы Ольга Занко.

По ее словам, при сборе денег на личную карту сложно понять, действительно ли средства потрачены по назначению.

В связи с этим в Госдуме обсуждают введение трехступенчатой системы прозрачности. Депутаты предлагают создать спецсчета для благотворительных сборов, а также создать реестр физлиц — организаторов сборов. Помимо этого, в Госдуме предлагают ввести цифровую отчетность о сборах.

«Предлагаемые меры касаются публичных сборов пожертвований, которые адресованы неограниченному кругу лиц. Сюда не входят, например, сборы родителями на подарок учителю», — уточнила Занко.