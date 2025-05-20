В МЧС сообщили подробности пожара в Спасском районе
Напомним, возгорание произошло вечером 18 мая в селе Устрань. Загорелся жилой деревянный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В тушении участвовали 13 человек, 5 единиц техники, в том числе инженерная.
В МЧС сообщили подробности пожара в Спасском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Напомним, возгорание произошло вечером 18 мая в селе Устрань. Загорелся жилой деревянный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров .
В тушении участвовали 13 человек, 5 единиц техники, в том числе инженерная.