В Рязанской области сгорел жилой дом
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 18 мая, в селе Устрань Спасского района. По данным издания, огонь уничтожил деревянный жилой дом, пострадавших нет. Точные причины пожара устанавливают специалисты.
В Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом пишет ИД «Пресса».
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 18 мая, в селе Устрань Спасского района.
По данным издания, огонь уничтожил деревянный жилой дом, пострадавших нет.
Точные причины пожара устанавливают специалисты.