В Госдуме приняли закон о дополнительных механизмах по контролю за мигрантами

Сначала новые правила начнут действовать в Москве и Московской области. С 20 мая мигранты должны иметь обязательную регистрацию по месту нахождения; пройти дактилоскопию (оставить отпечатки пальцев); пройти биометрическое фотографирование; установить мониторинг геолокации абонентских устройств. Отмечается, что в случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение 3-х рабочих дней. Меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси. «В случае если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы», — отметил Володин.

В Госдуме приняли закон о дополнительных механизмах по контролю за мигрантами. Об этом сообщает Вячеслав Володин.

Сначала новые правила начнут действовать в Москве и Московской области. С 20 мая мигранты должны иметь обязательную регистрацию по месту нахождения; пройти дактилоскопию (оставить отпечатки пальцев); пройти биометрическое фотографирование; установить мониторинг геолокации абонентских устройств.

Отмечается, что в случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение 3-х рабочих дней. Меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси.

«В случае если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы», — отметил Володин.