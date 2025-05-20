Совет ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских санкций

Как отметила глава европейской дипломатии Кая Каллас, под ограничения попали порядка 200 танкеров, которые как считают в Евросоюзе, используются для перевозки российской нефти. Ранее стало известно, что послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. По данным Bloomberg, в новый пакет войдут санкции против 60 российских юридических и физических лиц и примерно 150 танкеров.

Совет ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских санкций. Об этом 20 мая сообщил «Ъ» со ссылкой на главу европейской дипломатии Каю Каллас.

По ее словам, под ограничения попали порядка 200 танкеров, которые как считают в Евросоюзе, используются для перевозки российской нефти.

«Новые меры также направлены на гибридные угрозы и права человека. В разработке находятся новые санкции против России», — приводятся ее слова.

Ранее стало известно, что послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России.

По данным Bloomberg, в новый пакет войдут санкции против 60 российских юридических и физических лиц и примерно 150 танкеров.