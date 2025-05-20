Путин сообщил Трампу о предотвращении угрозы терактов на Красной площади

Как отметил Путин, в ночь на 7 мая были предотвращены угрозы совершения терактов в районе Кремля и Красной площади. Он добавил, что за этот промежуток времени Украина выпустила по России 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow. Напомним, разговор двух лидеров состоялся 19 мая, он продлился более двух часов.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом рассказал о предотвращении угрозы терактов на Красной площади и в районе Кремля. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передало ТАСС.

Как отметил Путин, в ночь на 7 мая были предотвращены угрозы совершения терактов в районе Кремля и Красной площади. Он добавил, что Украина тогда выпустила по России 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow;

Напомним, разговор двух лидеров состоялся 19 мая, он продлился более двух часов.