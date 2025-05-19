Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Отмечается, что звонок продолжался более 2 часов. Глава РФ сообщил, что разговор был содержательным, откровенным и весьма полезным. Он выразил благодарность за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. По словам российского президента, Трамп в разговоре высказал свою позицию по прекращению боевых действий. России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

Стали известны подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что звонок продолжался более 2 часов.

Глава РФ сообщил, что разговор был содержательным, откровенным и весьма полезным. Он выразил благодарность за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

По словам российского президента, Трамп в разговоре высказал свою позицию по прекращению боевых действий. России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

«Мы, в целом, на правильном пути», — сказал Владимир Путин.