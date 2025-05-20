Минтранс РФ разработает закон о внедрении беспилотных авто на постоянной основе

Проект представят до конца 2025 года. Его создадут совместно с производителями и заинтересованными госорганами. В документ в том числе войдут понятия, критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации.