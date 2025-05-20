Бастрыкин: 50% тяжких преступлений, совершенных мигрантами, связаны с наркотиками

Кроме того, в 2024 году на 20% увеличилось количество развратных действий сексуального характера, совершенных мигрантами. Он также сообщил о росте преступлений в отношении несовершеннолетних на 38%, что вызывает особую обеспокоенность ведомства.

Более 50% тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет URA.RU.

Кроме того, в 2024 году на 20% увеличилось количество развратных действий сексуального характера, совершенных мигрантами. Он также сообщил о росте преступлений в отношении несовершеннолетних на 38%, что вызывает особую обеспокоенность ведомства.