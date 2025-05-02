Рязанка Ангелина Горюшкина отметила 90-летний юбилей
Ангелина Михайловна родилась в деревне Федково Псковской области. Детство ее прошло под немецкой оккупацией. После школы училась в Пскове в сельхозтехникуме, затем работала в колхозе агрономом. В 1956 году вышла замуж и переехала с супругом на его родину в Рыбное. Здесь работала лаборантом в агрохимлаборатории. 10 лет Горюшкина была главой Истобниковского сельского поселения.
Рязанка Ангелина Горюшкина отметила 90-летний юбилей. Об этом пишет ИД «Пресса».
Ангелина Михайловна родилась в деревне Федково Псковской области. Детство ее прошло под немецкой оккупацией.
После школы училась в Пскове в сельхозтехникуме, затем работала в колхозе агрономом. В 1956 году вышла замуж и переехала с супругом на его родину в Рыбное. Здесь работала лаборантом в агрохимлаборатории.
10 лет Горюшкина была главой Истобниковского сельского поселения.