Рязанцы сообщили о коте, который «медленно умирает» в квартире на Вишневой

По данным жителей, полиция приезжала, но вскрывать дверь без хозяина отказались.

Рязанцы сообщили о коте, который «медленно умирает» в квартире на Вишневой. Об этом сообщает в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«Уже две недели слышим как кричит кот в этой квартире без остановки, проверяли по камерам, как минимум неделю в эту квартиру никто не заходит и не выходит. Кот там просто умирает медленно», — написал автор.

По данным жителей, полиция приезжала, но вскрывать дверь без хозяина отказались.

«Может знает кто проживает в этой квартире на Вишневой улице, 12 этаж», — заключили в посте.