В полиции прокомментировали погоню за мотоциклистом в центре Рязани

В ГАИ отметили, что инцидент произошел вечером 17 мая на улице Ленина. Сотрудники ДПС остановили 47-летнего жителя Рыбного, управлявшего мотоциклом Triumph Tiger. Отмечается, что когда инспектор потребовал мужчину предъявить документы, тот проявил агрессию и решил скрыться. Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В полиции прокомментировали погоню за мотоциклистом в центре Рязани. Комментарий появился в соцсетях регионального ведомства.

В ГАИ отметили, что инцидент произошел вечером 17 мая на улице Ленина. Сотрудники ДПС остановили 47-летнего жителя Рыбного, управлявшего мотоциклом Triumph Tiger. Отмечается, что когда инспектор потребовал мужчину предъявить документы, тот проявил агрессию и решил скрыться.

Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее появилось видео погони.