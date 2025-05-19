В центре Рязани мотоциклист пытался уйти от полицейских, за ним устроили погоню

На кадрах видно, как к мотоциклисту на перекрестке улицы Ленина подходит сотрудник ГАИ. Водитель попытался скрыться и «прокатил» за собой зацепившегося за мотоцикл полицейского. Сотрудники ГАИ устроили погоню. Удалось ли поймать водителя — неизвестно.