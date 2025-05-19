Ночью рязанцы снова жаловались на вонь

В ночь с 18 на 19 мая рязанцы снова сообщили о вони в городе. Большинство жалоб приходило от жителей Дашково-Песочни. По их словам, на улице пахло сероводородом. «Опять невыносимая вонь в Песочне», — отметил один из жителей. Ранее Минприроды прокомментировало жалобы рязанцев на вонь в городе 15 мая.

Ночью рязанцы снова жаловались на вонь. Жалобы фиксировал сервис «Экомонитор».

В ночь с 18 на 19 мая рязанцы снова сообщили о вони в городе. Большинство жалоб приходило от жителей Дашково-Песочни. По их словам, на улице пахло сероводородом.

«Опять невыносимая вонь в Песочне», — отметил один из жителей.

Ранее Минприроды прокомментировало жалобы рязанцев на вонь в городе 15 мая.