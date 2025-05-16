Минприроды прокомментировало жалобы рязанцев на вонь в городе 15 мая

15 мая с 20:40 по 21:40 стационарный пост наблюдения, установленный в районе Дашково-Песочня, выявил превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 3,42 ПДКмр. Результаты замеров направили в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональный Роспотребнадзор, горадминистрацию и Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Специалисты также обследовали микрорайоны Дашково-Песочня, Мирный, Соколовка для установления возможных источников загрязнений атмосферного воздуха.

Минприроды прокомментировало жалобы рязанцев на вонь в городе 15 мая. Комментарий дала пресс-служба регионального ведомства.

15 мая с 20:40 по 21:40 стационарный пост наблюдения, установленный в районе Дашково-Песочня, выявил превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации вредных веществ в воздухе составил 3,42 ПДКмр.

Результаты замеров направили в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональный Роспотребнадзор, горадминистрацию и Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Специалисты также обследовали микрорайоны Дашково-Песочня, Мирный, Соколовка для установления возможных источников загрязнений атмосферного воздуха.

В микрорайоне Канищево и в районе кремля загрязняющих веществ не выявлено.

Напомним, 15 мая жалобы на вонь приходили из разных районов города, но больше всего сообщений поступило от жителей Дашково-Песочни.