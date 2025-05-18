В Рязанской области сгорела еще одна баня
17 мая в 15:48 поступила информация о пожаре в селе Мосолово Шиловского района. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Пострадавших нет. Ранее огонь уничтожил баню в деревне Музалево Старожиловского района.
В Рязанской области сгорела еще одна баня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
17 мая в 15:48 поступила информация о пожаре в селе Мосолово Шиловского района. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.
Площадь пожара составила 36 квадратных метров.
Пострадавших нет.
Ранее огонь уничтожил баню в деревне Музалево Старожиловского района.