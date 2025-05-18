В Рязанской области сгорела баня
Информация о пожаре в деревне Музалево Старожиловского района поступила 17 мая в 18:09. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В Рязанской области сгорела баня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре в деревне Музалево Старожиловского района поступила 17 мая в 18:09. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров.