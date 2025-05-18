Ночью в центре Рязани заметили скопление полицейских
По словам очевидцев, проезды к улице Почтовой перекрывали. На опубликованных кадрах видно три полицейских автомобиля. В пресс-службе регионального УМВД сообщили РЗН. инфо, что проходили профилактические рейды.
Ночью в центре Рязани заметили скопление полицейских. Об этом 18 мая сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, проезды к улице Почтовой перекрывали. На опубликованных кадрах видно три полицейских автомобиля.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили РЗН. инфо, что проходили профилактические рейды.