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В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
16 мая 2025 18:18
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14 мая 13:31
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29 апреля 16:45
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Ночью в центре Рязани заметили скопление полицейских
По словам очевидцев, проезды к улице Почтовой перекрывали. На опубликованных кадрах видно три полицейских автомобиля. В пресс-службе регионального УМВД сообщили РЗН. инфо, что проходили профилактические рейды.

Ночью в центре Рязани заметили скопление полицейских. Об этом 18 мая сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, проезды к улице Почтовой перекрывали. На опубликованных кадрах видно три полицейских автомобиля.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили РЗН. инфо, что проходили профилактические рейды.