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После рейдов в центре Рязани в отделы доставили полсотни человек
Сотрудники полиции установили 7 нарушителей, которые распивали алкоголь в общественных местах. В отношении 6 человек составлены административные протоколы за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию их детей. Одного из рязанцев привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Кроме того, сотрудники полиции пресекли нарушение иностранцем правил въезда в Россию. Как отметили в пресс-службе УМВД по региону, рейды продолжат.

На улицы Почтовой в Рязани 16 и 17 мая полицейские провели рейды, после которых доставили в отделы 54 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Сотрудники полиции установили 7 нарушителей, которые распивали алкоголь в общественных местах.

В отношении 6 человек составлены административные протоколы за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию их детей.

Кроме того, сотрудники полиции пресекли нарушение иностранцем правил въезда в Россию.

Одного из рязанцев привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Как отметили в пресс-службе УМВД по региону, рейды продолжат.

Напомним, ночью в центре Рязани заметили скопление полицейских