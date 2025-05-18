Mash: Sony массово блокирует российские аккаунты PlayStation
По данным Telegram-канала, под блокировку попали новые учетные записи, которые регистрировали для российских игроков в турецком, индийском и украинских регионах с подпиской PS Plus. Как рассказали Mash пользователи, блокировки начались 8 мая, но массовыми стали только сейчас. Ранее стало известно, что Евросоюз запретит поставки PlayStation и Xbox в Россию.
Компания Sony блокирует российские аккаунты PlayStation, которые оформляли подписку на игры через перекупщиков. Об этом 18 мая сообщил Mash.
По данным Telegram-канала, под блокировку попали новые учетные записи, которые регистрировали для российских игроков в турецком, индийском и украинских регионах с подпиской PS Plus.
Как рассказали Mash пользователи, блокировки начались 8 мая, но массовыми стали только сейчас.
Ранее стало известно, что Евросоюз запретит поставки PlayStation и Xbox в Россию.