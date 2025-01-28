Евросоюз запретит поставки PlayStation и Xbox в Россию

Новые санкции могут ввести 22 февраля.

Евросоюз запретит поставки PlayStation и Xbox в Россию. Об этом сообщает Financial Times.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас объяснила, что геймпады могут использоваться для управления беспилотниками. Новые санкции могут ввести 22 февраля.

«Мы, действительно, смотрим на все, что помогает России. Даже такие элементы, как пульты управления для видеоигр, потому что с их помощью управляют дронами», — сказала Каллас.