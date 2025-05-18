Фестиваль «Земля Паустовского» организуют на новой площадке в Рязанской области

Фестиваль, который ранее проводили в Солотче, в этом году состоится в городе Спас-Клепики. Дата проведения — 31 мая. Программу организаторы начали разрабатывать, ее огласят позже. Напомним, в предыдущие годы на фестивале можно было посетить лекции и мастер-классы, послушать рассказы писателя. Возрастное ограничение — 6+

Фестиваль «Земля Паустовского» организуют на новой площадке в Рязанской области. Об этом сообщили в группе «Туризм и отдых в Рязанской области» в «ВК».

Фестиваль, который ранее проводили в Солотче, в этом году состоится в городе Спас-Клепики.

Дата проведения — 31 мая. Программу организаторы начали разрабатывать, ее огласят позже.

Напомним, в предыдущие годы на фестивале можно было посетить лекции и мастер-классы, послушать рассказы писателя.

Возрастное ограничение — 6+