В Солотче состоится ленд-арт-фестиваль «Земля Паустовского»

В Солотче состоится ленд-арт-фестиваль «Земля Паустовского».

Мероприятие пройдет 23 и 24 сентября.

Программа развернется на нескольких площадках Солотчи. В первый день фестиваля, 23 сентября, на Монастырской площади будет работать лекторий и выставка, знакомящая с разнообразием птиц Мещеры. Вечером пройдет большой концерт артистов Рязанской областной филармонии. В воскресенье, 24 сентября, культурная программа расположится на зеленой зоне. Запланирован большой спортивный забег.

Одним из гостей фестиваля станет экоактивист и блогер Роман Саблин. Он расскажет о о том, как провести мероприятие без ущерба природе. Погружение в атмосферу театра и искусства обеспечат московские коллеги из музея Константина Паустовского с программой «Паустовский и театр». Также все желающие смогут познакомиться с новыми арт-объектами тропы Паустовского или отправиться на экскурсию в монастырь. Укрепить тело и дух помогут занятия йогой или скандинавской ходьбой.

В лесной зоне фестиваля гостям предлагается ярмарка и мастер-классы, локальная рязанская кухня и мещёрский чай. Поклонники Константина Паустовского могут послушать рассказы писателя и даже прочитать их самостоятельно в лесном читальном зале. Маленьких зрителей ждет музыкальная сказка и деревянная игротека. Также на память можно приобрести фирменный мерч фестиваля.

Организатором фестиваля выступило Агентство развития туризма Рязанской области. Он станет частью программы развития эколого-туристского кластера «Паустовский».

Возрастное ограничение: 0+

Фотограф Васильков Георгий