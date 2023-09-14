Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
21°
Сбт, 16
19°
ЦБ USD 96.16 0.18 15/09
ЦБ EUR 103.23 0.12 15/09
Нал. USD 94.63 / 97.35 14/09 17:05
Нал. EUR 101.01 / 103.24 14/09 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
6 339
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
9 755
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
9 691
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
13 869
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Солотче состоится ленд-арт-фестиваль «Земля Паустовского»

В Солотче состоится ленд-арт-фестиваль «Земля Паустовского».

Мероприятие пройдет 23 и 24 сентября.

Программа развернется на нескольких площадках Солотчи. В первый день фестиваля, 23 сентября, на Монастырской площади будет работать лекторий и выставка, знакомящая с разнообразием птиц Мещеры. Вечером пройдет большой концерт артистов Рязанской областной филармонии. В воскресенье, 24 сентября, культурная программа расположится на зеленой зоне. Запланирован большой спортивный забег.

Одним из гостей фестиваля станет экоактивист и блогер Роман Саблин. Он расскажет о о том, как провести мероприятие без ущерба природе. Погружение в атмосферу театра и искусства обеспечат московские коллеги из музея Константина Паустовского с программой «Паустовский и театр». Также все желающие смогут познакомиться с новыми арт-объектами тропы Паустовского или отправиться на экскурсию в монастырь. Укрепить тело и дух помогут занятия йогой или скандинавской ходьбой.

В лесной зоне фестиваля гостям предлагается ярмарка и мастер-классы, локальная рязанская кухня и мещёрский чай. Поклонники Константина Паустовского могут послушать рассказы писателя и даже прочитать их самостоятельно в лесном читальном зале. Маленьких зрителей ждет музыкальная сказка и деревянная игротека. Также на память можно приобрести фирменный мерч фестиваля.

Организатором фестиваля выступило Агентство развития туризма Рязанской области. Он станет частью программы развития эколого-туристского кластера «Паустовский».

Возрастное ограничение: 0+

Фотограф Васильков Георгий