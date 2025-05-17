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В рязанском поселке после пожара закрыли пункт выдачи заказов WB
Пожар произошел 13 мая в рабочем поселке Октябрьский Михайловского округа. Пострадавших нет. Причины возгорания и обстоятельства случившегося выясняются. Как отметили в пресс-службе компании, владелец пункта намерен восстановить помещение и возобновить работу ПВЗ. Специалисты проинформировали клиентов о временном закрытии пункта. На ПВЗ оценят суммы ущерба. Отмечается, что Wildberries повторит заказы покупателей в случае их наличия на маркетплейсе. Если аналогов поврежденных товаров не будет, то клиенту придет в личном кабинете уведомление об отмене заказа, деньги вернут на счет.

В рязанском поселке после пожара закрыли пункт выдачи заказов WB. Об этом 17 мая РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ.

Пожар произошел 13 мая в рабочем поселке Октябрьский Михайловского округа. Пострадавших нет. Причины возгорания и обстоятельства случившегося выясняются.

Как отметили в пресс-службе компании, владелец пункта намерен восстановить помещение и возобновить работу ПВЗ. Специалисты проинформировали клиентов о временном закрытии пункта.

На ПВЗ оценят суммы ущерба.

Отмечается, что Wildberries повторит заказы покупателей в случае их наличия на маркетплейсе. Если аналогов поврежденных товаров не будет, то клиенту придет в личном кабинете уведомление об отмене заказа, деньги вернут на счет.

Продавцам также компенсируют ущерб.

Товары, которые находятся еще в пути, доставят в ближайший пункт выдачи маркетплейса по адресу улица Гончарова, дом № 2, поселок Тереховое. Клиентов пообещали проинформировать.

Ранее стало известно, что к тушению привлекались девять человек и три единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.