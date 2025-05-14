В Рязанской области загорелось торговое строение

Пожар произошел ранним утром 13 мая в поселке городского типа Октябрьский Михайловского округа. Судя по снимкам, в здании располагались пункт выдачи заказов и продуктовый магазин. Площадь, пройденная огнем, составила 108 квадратных метров. К тушению привлекались 9 человек и 3 единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.