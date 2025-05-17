В Рязани случилась авария с участием «Инфинити»
По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Военных Автомобилистов. Судя по кадрам, легковушка после случившегося врезалась в бетонное ограждение. На месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.
В Рязани случилась авария с участием «Инфинити». Об этом 17 мая сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Военных Автомобилистов. Судя по кадрам, легковушка после случившегося врезалась в бетонное ограждение.
На месте происшествия работала полиция.
Официальная информация уточняется.