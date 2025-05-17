Рязанский каноист Захар Петров стал призером этапа Кубка мира в Венгрии

В финальном заезде в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров спортсмен финишировал с результатом 1:48.34. Рязанец завоевал серебряную медаль. Этап Кубка мира в Венгрии завершится 18 мая. Ранее рязанский каноист Захар Петров стал чемпионом мира на соревнованиях в Самарканде.

Рязанский каноист Захар Петров стал призером первого этапа Кубка мира в Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба региональной Федерации гребли в соцсетях в субботу, 17 мая.

В финальном заезде в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров спортсмен финишировал с результатом 1:48.34. Рязанец завоевал серебряную медаль.

Этап Кубка мира в Венгрии завершится 18 мая.

Ранее рязанский каноист Захар Петров стал чемпионом мира на соревнованиях в Самарканде.