Рязанский каноист Захар Петров стал чемпионом мира на соревнованиях в Самарканде

Во время заезда Петров лидировал, но перед финишем перевернулся. Изначально результат спортсмена не засчитали, но после поданного сборной России протеста, результат был удовлетворен. Петров вернулся на первое место в протоколе и стал золотым призером соревнований.

Рязанский каноист Захар Петров стал чемпионом мира на соревнованиях в Самарканде. Об этом сообщает портал championat.com.

В воскресенье, 25 августа, российский каноист Захар Петров сохранил золото чемпионата мира — 2024 на дистанции 500 метров. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ на неолимпийских дистанциях проходит в Самарканде.

Во время заезда Петров лидировал, но перед финишем перевернулся. Изначально результат спортсмена не засчитали, но после поданного сборной России протеста, результат был удовлетворен. Петров вернулся на первое место в протоколе и стал золотым призером соревнований.

Серебро взял спортсмен из Молдовы Сергей Тарновский. Бронзовая награда досталась Мартину Фуксы из Чехии.

Ранее Захар Петров в паре с Иваном Дмитриевым стали чемпионами мира на дистанции 1000 м в каноэ-двойке с результатом 3.41,510.