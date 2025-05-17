Рязанец погиб при сплаве по горной реке в Киргизии
Сергей Молодцов погиб 10 мая во время водного похода по реке Нарын. Там был сильный паводок. Мужчину похоронили 15 мая на Новом кладбище в Рязани. Как рассказали его знакомые, ранее Сергей Молодцов состоял в рязанской Федерации рафтинга. В 2010 году участвовал в экспедиции на реку Ченаб в Гималаях, где его группа заняла первое место. Представлял в 2012 году Россию на Чемпионате мира по рафтингу среди ветеранов в Чехии и стал призером.
Рязанец Сергей Молодцов погиб при сплаве по горной реке в Киргизии. Об этом РЗН. инфо сообщили знакомые мужчины.
Сергей Молодцов погиб 10 мая во время водного похода по реке Нарын. Там был сильный паводок.
Мужчину похоронили 15 мая на Новом кладбище в Рязани.
Как рассказали его знакомые, ранее Сергей Молодцов состоял в рязанской Федерации рафтинга. В 2010 году участвовал в экспедиции на реку Ченаб в Гималаях, где его группа заняла первое место. Представлял в 2012 году Россию на Чемпионате мира по рафтингу среди ветеранов в Чехии и стал призером.
Фото: последний поход рязанца, личная страница Нины Якуниной в «ВК»