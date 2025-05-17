Рязанцы снова пожаловались на вонь в городе

Жалобы на запах сероводорода и фенола поступали от жителей Московского, Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов вечером и ночью 16 мая. Утром 17 мая рязанцы проложили сообщать о вони. Сообщения приходили от жителей Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов.