Рязанцы снова сообщили о вони в городе
Жалобы на вонь приходят из разных районов города, но больше всего сообщений поступило от жителей Дашково-Песочни. «Где замеры? Такой вони еще не было», — написал один из рязанцев. По словам жителей, в городе пахнет сероводородом. «Воняет сельским туалетом в жару», — отметил житель города.
Рязанцы снова сообщили о вони в городе. Об этом сообщает сервис ЭМ62.
Жалобы на вонь приходят из разных районов города, но больше всего сообщений поступило от жителей Дашково-Песочни.
«Где замеры? Такой вони еще не было», — написал один из рязанцев.
По словам жителей, в городе пахнет сероводородом.
«Воняет сельским туалетом в жару», — отметил житель города.