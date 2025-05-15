Рязанцы снова сообщили о вони в городе

Жалобы на вонь приходят из разных районов города, но больше всего сообщений поступило от жителей Дашково-Песочни. «Где замеры? Такой вони еще не было», — написал один из рязанцев. По словам жителей, в городе пахнет сероводородом. «Воняет сельским туалетом в жару», — отметил житель города.

Рязанцы снова сообщили о вони в городе. Об этом сообщает сервис ЭМ62.

Жалобы на вонь приходят из разных районов города, но больше всего сообщений поступило от жителей Дашково-Песочни.

«Где замеры? Такой вони еще не было», — написал один из рязанцев.

По словам жителей, в городе пахнет сероводородом.

«Воняет сельским туалетом в жару», — отметил житель города.