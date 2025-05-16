Греков и его адвокат отказались от комментария по приговору

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков отказался от комментария журналистам по приговору за коррупцию в рязанском минздраве. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо в пятницу, 16 мая, из Советского суда.
Когда Грекова уводили сотрудники правоохранительных органов из зала суда, журналисты задали вопрос о его отношении к приговору.
«Все спрашивайте у адвоката», — ответил экс-чиновник.
Защитник Грекова также не дал комментарий, сославшись на то, что приговор еще не вступил в силу.
«Все комментарии позже, сейчас не можем ничего сказать. У нас нет документа на руках. Потом», — заключил адвокат.
Напомним, Грекову дали 17 лет строгого режима. 12 лет он не сможет занимать административные должности. Кроме того, ему назначили штраф в размере 400 миллионов.
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