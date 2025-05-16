Рязанская прокуратура прокомментировала приговор бывшему вице-губернатору Грекову

Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова уточнила сумму взяток по шести эпизодам. Она составляет 136 миллионов рублей. По ее словам, суд установил, что с 2018 по 2021 годы бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, действуя в составе организованной группы, получил взятки от представителей коммерческих организаций. Деньги передавали за покровительство при заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов для больниц региона. Кроме того, Греков похитил более 15 миллионов из бюджета при закупке дорожной техники. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства, в том числе, дом, земельный участок, квартира, картины, иконы, трость, оружие.

Рязанская областная прокуратура прокомментировала приговор бывшему вице-губернатору Игорю Грекову, осужденному на 17 лет за коррупцию в региональном минздраве. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо.

Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова уточнила сумму взяток по шести эпизодам. Она составляет 136 миллионов рублей.

По ее словам, суд установил, что с 2018 по 2021 годы бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, действуя в составе организованной группы, получил взятки от представителей коммерческих организаций.

Деньги передавали за покровительство при заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов для больниц региона.

Кроме того, Греков похитил более 15 миллионов из бюджета при закупке дорожной техники.

Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства, в том числе, дом, земельный участок, квартира, картины, иконы, трость, оружие.

Подробности о деле можно прочитать в сюжете.