В зоне СВО погиб рязанец
Отмечается, что мужчина жил в Сасове. Ему было 32 года. Прощание и похороны состоятся 19 мая в православном храме Михаила Архангела в микрорайоне Южный в Сасове. Начало прощания — 10:00—10:30. Похороны пройдут в селе Новое Березово Сасовского округа.
В зоне СВО погиб рязанец Виктор Кирсанов. Об этом 14 мая сообщили в соцсетях.
Отмечается, что мужчина жил в Сасове. Ему было 32 года.
Прощание и похороны состоятся 19 мая в православном храме Михаила Архангела в микрорайоне Южный в Сасове. Начало прощания —
Похороны пройдут в селе Новое Березово Сасовского округа.
Фото из соцсетей