В зоне СВО погиб рязанец

Отмечается, что мужчина жил в Сасове. Ему было 32 года. Прощание и похороны состоятся 19 мая в православном храме Михаила Архангела в микрорайоне Южный в Сасове. Начало прощания — 10:00—10:30. Похороны пройдут в селе Новое Березово Сасовского округа.