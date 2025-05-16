В субботу в Рязанской области пройдет «Ночь музеев»

В субботу, 17 мая, в Рязанской области пройдет акция «Ночь музеев». Отмечается, что в эту ночь большинство музеев продолжат работать дольше обычного. В программе акции — специальные выставки, экскурсии и мастер-классы.

В субботу в Рязанской области пройдет «Ночь музеев». Об этом сообщает портал «Культура. Рязанская область».

В субботу, 17 мая, в Рязанской области пройдет «Ночь музеев». Отмечается, что в эту ночь большинство музеев продолжат работать дольше обычного. В программе акции — специальные выставки, экскурсии и мастер-классы.