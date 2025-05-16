В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции

С американской стороны участвует Госсекретарь Марко Рубио, от Турции — Министр иностранных дел Хакан Фидан, в украинской делегации — руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и Министр иностранных дел Андрей Сибига. Ранее стало известно о времени переговоров России и Украины в Стамбуле.

В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на украинский МИД.

С американской стороны участвует Госсекретарь Марко Рубио, от Турции — Министр иностранных дел Хакан Фидан, в украинской делегации — руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и Министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ранее стало известно о времени переговоров России и Украины в Стамбуле.

Фото: МИД Турции.