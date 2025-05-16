Стало известно, во сколько состоятся переговоры России и Украины в Стамбуле

Отмечается, что трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12.30. Напомним, ранее переговоры перенесли с 15 на 16 мая.

Стало известно, во сколько состоятся переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий МИД.

Отмечается, что трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12.30.

Напомним, ранее переговоры перенесли с 15 на 16 мая.