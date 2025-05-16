В Рязанской области нашли пропавшего мужчину

Пропавшего 55-летнего жителя деревни Гаврино в Клепиковском районе нашли живым. О об этом волонтеры сообщили 15 мая. Подробности поисков не разглашаются. Мужчина считался пропавшим с 13 мая.