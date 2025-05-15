В Рязанской области пропал 55-летний дезориентированный мужчина

С 13 мая 2025 года местонахождение Сергея Кузнецова неизвестно. Приметы: рост — 169 сантиметров, нормального телосложения, волосы — темно-русые с проседью, глаза — зеленые. Одежда: темно-синие штаны, серая футболка с оранжевыми полосками, темно-серые галоши. Отмечается, что мужчина не ориентируется в пространстве. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 112; 88007005452.