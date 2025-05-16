В Рязани раскрыли мошенничество с «Пушкинскими картами» на 10 млн рублей

По имеющимся данным, бывший заведующий отделом одного из рязанских музеев организовал через посредников продажу билетов от имени держателей «Пушкинских карт» и обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение. Чтобы завладеть деньгами, поступающими на счет музея, он зарегистрировал индивидуальных предпринимателей из числа своих родственников и знакомых. С ними были заключены фиктивные договоры на оказание услуг по проведению культурных мероприятий.

В Рязани раскрыли мошенничество с «Пушкинскими картами» на 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Установлено, что схемы, по которым действовали задержанные в Рязани и Новосибирске, оказались схожи.

По имеющимся данным, бывший заведующий отделом одного из рязанских музеев организовал через посредников продажу билетов от имени держателей «Пушкинских карт» и обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение. Чтобы завладеть деньгами, поступающими на счет музея, он зарегистрировал индивидуальных предпринимателей из числа своих родственников и знакомых.

С ними были заключены фиктивные договоры на оказание услуг по проведению культурных мероприятий. Поступившие средства в общей сумме более 10 миллионов рублей обналичили и передали злоумышленнику.

Возбуждены уголовные дела.