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Переговоры России и Украины перенесли
По данным издания, переговоры РФ и Украины состоятся в пятницу, 16 мая. Отмечается, что украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером. Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с российской стороной.

Переговоры России и Украины перенесли. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, переговоры РФ и Украины состоятся в пятницу, 16 мая.

Отмечается, что украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером.

Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с российской стороной.