Переговоры России и Украины перенесли

По данным издания, переговоры РФ и Украины состоятся в пятницу, 16 мая. Отмечается, что украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером. Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в переговорах с российской стороной.