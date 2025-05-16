С начала 2025 года мошенники похитили у россиян 6,9 млрд рублей, заявили в ЦБ

В январе-марте предотвращены 43,8 млн попыток аферистов похитить деньги у клиентов. По данным регулятора, это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 года. Так, банки защитили средства клиентов на общую сумму 4,6 трлн рублей. Большую часть средств вывели мошенники через онлайн-банки, переводы.

С начала 2025 года мошенники похитили у россиян 6,9 млрд рублей. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Банка России.

В январе-марте предотвращены 43,8 млн попыток аферистов похитить деньги у клиентов. По данным регулятора, это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 года. Так, банки защитили средства клиентов на общую сумму 4,6 трлн рублей.

Большую часть средств вывели мошенники через онлайн-банки, переводы.